EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

شاهد: سائق يدهس متظاهرين إسرائيليين مناهضين لنتنياهو في تل أبيب

مصابون على الأرض
مصابون على الأرض Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

دهس سائق إسرائيلي عدة متظاهرين خلال وقفة لمطالبة الحكومة بالتوصل إلى صفقة لتحرير الرهائن في قطاع غزة مساء السبت.

اعلان

وأصيب خمسة متظاهرين جرّاء الحادث وتم نقلهم إلى مركز إتشيلوف الطبي.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها ألقت القبض على السائق واستجوبته، كما طالبت المحكمة بتمديد فترة توقيفه لاستكمال التحقيق في الحادث.

وخرج الآلاف من المتظاهرين الإسرائيليين في تل أبيب مساء السبت للمطالبة بتسريع عقد صفقة مع حركة حماس الفلسطينية من أجل تحرير الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر – تشرين الأول الماضي.

كذلك يطالب المتظاهرين بإجراء انتخابات مبكرة.

ويتعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته لانتقادات بسبب عدم تحرير الرهائن على الرغم من امتداد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لأكثر من ستة أشهر.

وتشهد إسرائيل انقساماً كبيراً بين المؤيدين لسياسات حكومة نتنياهو ومعارضيه.

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

شاهد: دمار في بلدات جنوب لبنان عقب ستة أشهر من القصف الإسرائيلي

الهدنة في غزة.. وسائل إعلام مصرية تكشف عن تطورات في اجتماعات القاهرة

المسيحيون الأرثوذكس في روسيا يحيون عيد البشارة المجيد

تل أبيب إسرائيل مظاهرات فلسطين بنيامين نتنياهو