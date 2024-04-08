شاهد: سائق يدهس متظاهرين إسرائيليين مناهضين لنتنياهو في تل أبيب

بقلم: يورونيوز

دهس سائق إسرائيلي عدة متظاهرين خلال وقفة لمطالبة الحكومة بالتوصل إلى صفقة لتحرير الرهائن في قطاع غزة مساء السبت.

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وأصيب خمسة متظاهرين جرّاء الحادث وتم نقلهم إلى مركز إتشيلوف الطبي.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها ألقت القبض على السائق واستجوبته، كما طالبت المحكمة بتمديد فترة توقيفه لاستكمال التحقيق في الحادث.

وخرج الآلاف من المتظاهرين الإسرائيليين في تل أبيب مساء السبت للمطالبة بتسريع عقد صفقة مع حركة حماس الفلسطينية من أجل تحرير الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر – تشرين الأول الماضي.

كذلك يطالب المتظاهرين بإجراء انتخابات مبكرة.

ويتعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته لانتقادات بسبب عدم تحرير الرهائن على الرغم من امتداد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لأكثر من ستة أشهر.

وتشهد إسرائيل انقساماً كبيراً بين المؤيدين لسياسات حكومة نتنياهو ومعارضيه.