الفاتيكان: "جراحة تغيير الجنس وتأجير الأرحام تهديد خطير للكرامة الإنسانية"

بقلم: يورونيوز

اعتبر الفاتيكان، يوم الاثنين، أن العمليات الجراحية التي تؤكد على النوع الاجتماعي وتأجير الأرحام يمثلان تهديدات خطيرة لكرامة الإنسان، ووضعهما على قدم المساواة مع الإجهاض والقتل الرحيم كممارستين تنتهكان خطة الله للحياة البشرية.

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أصدر مكتب عقيدة الفاتيكان إعلان "الكرامة اللانهائية"، وهو إعلان مكون من 20 صفحة ظل قيد الإعداد لمدة خمس سنوات.

وبعد مراجعة جوهرية في الأشهر الأخيرة، تمت الموافقة عليه في 25 مارس/آذار من قبل البابا فرانسيس، الذي أمر بنشره.

وقام عميد دائرة عقيدة الإيمان في الفاتيكان، الكاردينال فيكتور مانويل فرنانديز، بتقديم الإعلان.

وفي قسمه الأكثر انتظارًا، كرر الفاتيكان رفضه لـ"نظرية النوع الاجتماعي" أو فكرة إمكانية تغيير جنس الفرد.

وجاء في الوثيقة أن الله خلق الرجل والمرأة ككائنين مختلفين ومنفصلين بيولوجيا، وقالت إنه يجب عليهما ألا يتلاعبا بهذه الخطة.

الوثيقة الجديدة الصادرة عن دائرة عقيدة الإيمان الأكثر موثوقية تقتبس من تلك الوثيقة التعليمية لعام 2019، لكنها تخفف من لهجتها.

ولم يتفق السائحون الذين زاروا ساحة القديس بطرس صباح الاثنين مع آراء الفاتيكان. وقالت لين برايس، وهي معلمة مدرسة: "أعتقد أن أي شيء يُقال بأنه "لا" أو "خطأ" يثير المشاكل".