"بتهمة جرائم الإرهاب".. استدعاء الزعيم الانفصالي الكاتالوني الهارب كارليس بودجمون

بقلم: يورونيوز

دعت المحكمة العليا الإسبانية، اليوم الاثنين، رئيس كتالونيا السابق الهارب والزعيم الانفصالي كارليس بودجمون إلى الإدلاء بشهادته كمتهم في تحقيق في الإرهاب بشأن احتجاجات مرتبطة باستفتاء الاستقلال الفاشل في المنطقة عام 2017.

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وجاء في بيان للمحكمة أنه تم استدعاء بودجمون، النائب في البرلمان الأوروبي، والنائب الإقليمي الكاتالوني روبين فاغنسبرغ، للإدلاء بشهادتهما طوعاً عبر مؤتمر عبر الفيديو من مقر إقامتهما خارج إسبانيا.

وحددت المحكمة جلسة الاستماع في الفترة من 17 إلى 21 يونيو/حزيران، من دون تحديد اليوم المؤكد.

وفتحت المحكمة العليا تحقيقاً في قضية بودجمون وفاغنسبرغ "بتهمة جرائم الإرهاب"، فيما يتعلق بقضية جماعة سرية تسمى "تسونامي الديمقراطي" نظمت احتجاجات ضد سجن العديد من القادة الانفصاليين الكاتالونيين المشاركين في استفتاء الاستقلال غير القانوني عام 2017.

وخلال المظاهرات، منع آلاف المتظاهرين الوصول إلى مطار برشلونة، واشتبكوا مع الشرطة وتسببوا في إلغاء العديد من الرحلات الجوية.

وفر بودجمون (61 عاماً) إلى بلجيكا، بعد أن قاد محاولة الانفصال عام 2017 التي انهارت سريعاً ولا يزال مطلوباً في إسبانيا بتهم إساءة استخدام الأموال العامة.

وأعلن أنه سيكون مرشحاً مرة أخرى في الانتخابات الإقليمية الكاتالونية في 12 مايو/آيار، وقد يعود إلى إسبانيا إذا كانت لديه فرصة لإعادة انتخابه رئيسًا إقليميًا.

واصل بودجمون مسيرته السياسية كمنفي سياسي من واترلو. فاز بمقعد في البرلمان الأوروبي في عام 2019.