شاهد: بركان "لا كومبري" في الإكوادور يلقي بحممه في المحيط الهادي

بقلم: يورونيوز

انفجرت فوهة بركان "لا كومبري" بجزيرة فيرناندينا في الإكوادور ليلقي بحممه في مياه المحيط الهادي مما أضاء سماوات المنطقة المحيطة به.

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وبدأ انفجارات البركان المتتابعة منذ 35 يوماً في الجزيرة التي تعد إحدى جزر غالاباغوس الإكوادورية.

وقالت هيئة البيئة في الإكوادور إنها تتابع نشاط البركان.

ولا يشكل انفجار البركان خطراً على سكان جزر غالاباغوس والبالغ عددهم حوالي 25 ألف نسمة، إلا أنه يعرض بعض الحيوانات بالمنطقة مثل الإغوانا وطيور البطريق وطيور الغاق التي لا تطير للخطر.

يعد بركان لا كومبري أحد أنشط البراكين في في جزر غالاباغوس، والتي اشتهرت بمساعدة العالم البريطاني تشارلز داروين على كتابة نظريته في التطور في القرن التاسع عشر.