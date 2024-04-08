مشاهد للدمار الكبير في خان يونس مع إعلان الجيش الإسرائيلي سحب قواته من المنطقة

أثار احتمال شن هجوم إنذارًا عالميًا، بما في ذلك من حليفتها الكبرى الولايات المتحدة، التي طالبت برؤية خطة ذات مصداقية لحماية المدنيين.

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تداولت وسائل الإعلام صورا وفيديوهات لمشاهد الدمار في خان يونس بقطاع غزة. ويأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه الجيش الإسرائيلي أنه سيسحب بعض قواته في جنوب غزة بعد مرحلة كبيرة من هجومه، ليصل تواجد القوات في القطاع إلى واحد من أدنى مستوياته منذ بداية الحرب المستمرة منذ ستة أشهر.

وقد عملت فرقة "المظليين 98" حول خان يونس التي كانت محور التركيز الرئيسي للعمليات العكرية الإسرائيلية خلال الأشهر الأخيرة. وتوعدت حكومة نتنياهو إسرائيل بشن هجوم بري على مدينة رفح بأقصى جنوب قطاع غزة، والتي تعتبر آخر معاقل حماس.

أثار احتمال شن هجوم إنذارًا عالميًا، بما في ذلك من حليفتها الكبرى الولايات المتحدة، التي طالبت برؤية خطة ذات مصداقية لحماية المدنيين.