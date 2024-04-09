فيديو: توقيف مروري يتحول إلى جريمة مروعة وشرطة شيكاغو تطلق 100 رصاصة

بقلم: يورونيوز

أطلق ضباط شرطة شيكاغو ما يقارب 100 رصاصة خلال 41 ثانية فقط، أثناء عملية إيقاف مروري أسفرت عن مقتل رجل وإصابة ضابط الشهر الماضي.

اعلان

ووفقاً للقطات مصورة نشرتها وكالة رقابية تابعة للشرطة اليوم الثلاثاء، كان الضباط بلباس مدني حين أوفقوا سائق سيارة بدعوى عدم ارتدائه حزام الأمان.

ويُظهر مقطع فيديو رفض الشاب البالغ من العمر 26 عامًا الخروج من السيارة، حتى مع وصول المزيد من الضباط وهم يُشهرون أسلحتهم ويأمرونه بالخروج.

يقول المكتب المدني لمُساءلة الشرطة إن الأدلة الأولية أظهرت أن ريد أطلق النار أولاً، ما أدى إلى إصابة ضابط.

ورد بقية الضباط حينذئذ بإطلاق النار، لكنهم أطلقوا 96 عياراً نارياً، وهم حالياً في إجازة إدارية بانتظار التحقيق معهم.