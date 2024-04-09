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شاهد: شرطة إيطاليا تفرق مظاهرة داعمة للفلسطينيين بالهراوات والرصاص المطاطي

اشتباك بين الشرطة الإيطالية والمتظاهرين
اشتباك بين الشرطة الإيطالية والمتظاهرين Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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اشتبك العشرات من المحتجين المناهضين لحلف شمال الأطلسي والنشطاء المؤيدين للفلسطينيين، مع الشرطة الإيطالية في نابولي يوم الاثنين، قبل حفل موسيقي لإحياء الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس الحلف.

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وحاول المتظاهرون كسر الطوق الأمني الذي أحاط بدار الأوبرا في سان كارلو، حيث أُقيم الحفل الموسيقي، ورفعوا لافتات مكتوب عليها "أوقفوا الإبادة الجماعية للفلسطينيين" و"لا لحلف الناتو".

وحاولت الشرطة تفريق الحشود بالعصي والرصاص المطاطي، ما أدى إلى إصابة ثمانية متظاهرين.

ومن المتوقع خروج المزيد من المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين في مدن إيطالية مختلفة اليوم الثلاثاء، للتنديد بالاتفاقيات الثنائية بين الجامعات الإيطالية والإسرائيلية في مجال الأبحاث والتبادل الطلابي.

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