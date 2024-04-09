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شاهد: متطوعو الهلال الأحمر الفلسطيني يعالجون المصابين في جباليا بأقل الإمكانيات الممكنة

علاج المصابين في جباليا
علاج المصابين في جباليا Copyright EBU/ PALESTINIAN RED CRESCENT SOCIETY
بقلم:  يورونيوز
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نشر الهلال الأحمر الفلسطيني لقطات مصورة لعلاج المصابين في منشأة طبية مؤقتة أقيمت في مدينة جباليا في شمال قطاع غزة.

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وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن المتطوعين يعملون على قدم وساق من أجل علاج المصابين وسط شح الإمكانيات الطبية المطلوبة في القطاع المحاصر.

ويعاني القطاع إثر تدمير الجيش الإسرائيلي لكافة المنشآت الطبية وسط الحرب التي دخلت شهرها السابع.

وتخطى عدد القتلى الفلسطينيين جرّاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة حاجز الـ31 ألف أغلبيتهم من النساء والأطفال.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن انسحابه بشكل مفاجئ من خان يونس بوسط القطاع يوم الأحد، حيث قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن ذلك يأتي في إطار الاستعداد لعمليات الجيش القادمة في القطاع.

وتقول إسرائيل إنها تستعد لغزو بري لمدينة رفح في جنوب القطاع والتي أصبحت الملاذ الأخير لحوالي 1.5 مليون شخص أغلبهم من النازحين الفلسطينيين. 

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