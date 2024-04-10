وول ستريت جورنال: حماس رفضت المقترح الأمريكي للهدنة في غزة وستقدّم اقتراحًا بديلًا

بقلم: يورونيوز

الصحيفة الأمريكية قالت إن حركة حماس رفضت المقترح الأمريكي بشأن هدنة في غزة، وستقوم بدورها بتقديم خطة خاصة بها.

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ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية نقلًا عن وسطاء أن حركة حماس رفضت مقترحًا أمريكيًا للهدنة في غزة والإفراج عن الإسرائيليين المحتجزين لدى الحركة في القطاع. ووفقا لوول ستريت جورنال، ستطرح حماس عوضًا عن ذلك "خريطة طريق" خاصة بها لإنهاء الحرب في غزة.

وذكرت الصحيفة أن رفض حماس هذا يبيّن "الخلاف الواسع بين الطرفين"، ويؤشر على "ثقة حماس المتزايدة" في أن الضغط الدبلوماسي العالمي والمحلي على إسرائيل لإنهاء الحرب يمنحها (أي حماس) اليد العليا في المفاوضات.

ماذا تضّمن المقترح الأمريكي؟

وتدعو الخطة الأمريكية، التي قدمها مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه)، ويليام بيرنز، لمسؤولين من إسرائيل وحماس وقطر ومصر في القاهرة يوم الأحد الماضي، إلى وقف إطلاق النار مدة ستة أسابيع. خلال هذه المدّة، تفرج حماس عن 40 من بين أكثر من 100 إسرائيلي لا يزالون محتجزين في القطاع مقابل الإفراج عن 900 أسير فلسطيني من السجون الإسرائيلية، من بينهم 100 أسير يقضون أحكامًا طويلة بتهم تتعلق بـ"الإرهاب"، وفقًا للخطة.

وتشير الصحيفة الأمريكية إلى أن اعتراض حماس الرئيسي على المقترح الأمريكي هو أنه لا يتضمن إشارة إلى إنهاء الحرب. وستطرح الحركة اقتراحها الخاص بها بدلًا من ذلك في وقت لاحق من هذا الأسبوع، استنادًا إلى عرض سابق، حسب الصحيفة.

كما نقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي قوله إن تل أبيب لا تؤيد الاقتراح الأمريكي بالكامل، وترى أنه يحابي حماس أكثر من اللازم، لكنها كانت مستعدة لاستخدام العرض كأساس للمحادثات.

وأضاف المسؤول أن هناك أغلبية في الحكومة الإسرائيلية ستدعم الاتفاق رغم التنازلات الصعبة.

كما نقلت الصحيفة عن المسؤول قوله إن إسرائيل منفتحة على استخدام عرض حماس كأساس "لمفاوضات جادة"، طالما أن الاقتراح يدفع بالجهود المبذولة إلى الأمام، حسب قول المسؤول.