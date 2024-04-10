فيديو: الفلسطينيون في الضفة الغربية يختصرون احتفالات العيد حزناً على غزة

بقلم: يورونويز

أقام الفلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة اليوم الأربعاء، صلاة االعيد، في أجواء سادها الحزن بسبب الحرب في غزة.

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وأقيمت صلاة العيد في مسجد بإمامة الشيخ جمال حمدان الذي قال في خطبة صلاة العيد: "هذا يوم العيد.. رغم الجراح النازفة ورغم الألم الفظيع".

وأعرب سكان الضفة عن تعاطفهم مع الفلسطينيين في غزة، مختصرين طقوس العيد على زيارة قبور الموتى من عائلاتهم والزيارات بين الأقارب، بسبب ما وصفوه "حزن في القلوب على أهلنا في غزة".

وتجمع الناس في مقبرة الشهداء، وأكد تيسير الزبري عضو الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، على أهمية تكريم من ضحوا بأرواحهم. وأضاف: "إنه شكل من أشكال الولاء لأولئك الذين فقدوا حياتهم من أجل شعبهم".

فلسطينيون يزورون قبور أقاربهم بعد صلاة عيد الفطر AP Photo

وأضاف الزبري: "إنهم أرواح لا تزال تحلق في سمائنا، وهم خالدون في ذاكرتنا بتضحياتهم من أجلنا ومن أجل شعبهم".

قالت وزارة الصحة في غزة يوم الثلاثاء إن القصف الإسرائيلي والهجمات البرية على القطاع خلال الأشهر الستة الماضية أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 33360 فلسطينيًا وإصابة 74993 آخرين.

وتقول الوزارة إن النساء والأطفال يشكلون ثلثي القتلى.