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إطلاق نار على مسجد في فرنسا عشية عيد الفطر والشرطة ترفع حالة التأهب

عززت المدينة من الإجراءات الأمنية بعد الحادثة
عززت المدينة من الإجراءات الأمنية بعد الحادثة Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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تعرض مسجد لإطلاق نار في مدينة شيربورغ الفرنسية ليلة الأحد-الاثنين، الأمر الذي جعل الشرطة تعزز من وجودها وترفع درجة التأهب خاصة وأن الحادثة تزامنت مع عيد الفطر.

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وقال المدعي العام في شيربورغ، بيير إيف مارو، الثلاثاء 9 أبريل/نيسان، إن رصاصة أصابت بوابة المسجد، وتم فتح تحقيق.

وأعلن مفوض شرطة شيربورغ أنه تم تعزيز الإجراءات الأمنية وتواجد ضباط الشرطة في محيط المسجد مع أول أيام العيد، وتشهد أماكن العبادة الأخرى في المدينة بالفعل اجراءات أمنية مشددة بعد رفع درجة الإنذار.

وهذه هي المرة الثانية التي يتعرض فيها المسجد إلى اعتداء، فقبل أشهر وبالتحديد في نوفمبر- تشرين الثاني عام 2023، وضعت على جدار المسجد تهديدات كتابات تهدد بالقتل.

وقال متحدث باسم المسجد إن المجتمع المسلم في حالة صدمة. واجتمع مسؤولو المسجد مع وحدة الأزمات يوم أمس الثلاثاء.

وأدان عمدة المدينة، بينوا أريففي بيان صحفي "هذه الحقائق الخطيرة للغاية"، والتي اعتبرها "إنكارًا للقيم الجمهورية والأخوة".

كما دعا إلى التعبئة من أجل استعادة الهدوء.

وتشهد فرنسا من حين لآخر توترات أمنية، لكن الحرب في غزة صعدت من حدتها في الأشهر الأخيرة.
وتقوم القوات الأمنية بتعزيز تواجدها أمام دور العبادة المختلفة خاصة في المناسبات والعطل الدينية.

المصادر الإضافية • وكالات

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