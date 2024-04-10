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فيديو: في خطبة عيد الفطر.. خامنئي يتوعد بالانتقام من إسرائيل وكاتس يرد بالفارسية

المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي يؤم صلاة العيد
المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي يؤم صلاة العيد Copyright AP/AP
بقلم:  يورونيوز
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بينما توعد خامنئي من جديد بالانتقام من إسرائيل قال وزير الخارجية الإسرائيلي إن أي هجوم سيقابل برد.

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جدد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي يوم الأربعاء وعوده بالانتقام من إسرائيل بسبب الهجوم على القنصلية الإيرانية في سوريا ومقتل قائدين في فيلق القدس وعدد من الضباط.

وقال خامنئي في كلمة له بعد صلاة عيد الفطر إن "الهجوم على قنصليتنا يعني الهجوم على أراضینا ويجب أن يعاقب هذا الكيان، وسيعاقب".

وأضاف، "أن قنصليات وسفارات أي دولة في دولة أخرى هي بمثابة أراضي تلك الدولة والهجوم على قنصليتنا يعني الهجوم على أراضینا".

ولم يوضح كيف يمكن لإيران أن ترد.

وبعد هجوم دمشق، تعهدت إيران وقادتها بالانتقام من إسرائيل، في الوقت الذي استفرت فيه تل أبيب أجهزتها الأمنية في الداخل تحسبًا من هجوم إيراني محتمل.

في هذه الأثناء، قال وزير الخارجية الإسرائيلي إن أن هجوم مباشر من إيران على أراضينا وليس من وكلائهم في المنطقة سيستدعي الرد من قبلنا بالمثل.

وقال كاتس في منشور له على منصة إكس كتبه باللغة الفارسية مع الإشارة إلى المرشد الأعلى: "إذا هاجمت إيران من أراضينا، فإن إسرائيل سترد وتهاجم في إيران".

المصادر الإضافية • أ ب - وكالات

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