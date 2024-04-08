وزير الخارجية الإيراني يتوعد إسرائيل مجددا من دمشق: "الكيان الصهيوني سيعاقب على جريمته"

بقلم: يورونيوز

بعد أسبوع من استهداف قنصلية بلاده في سوريا، وصل وزير الخارجية الإيراني الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إلى دمشق وأجرى محادثات مع وزير الخارجية السوري فيصل مقداد اليوم الاثنين.

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توعد وزير الخارجية الإيرانية أمير عبد اللهيان في دمشق إسرائيل "بالعقاب"، قائلا إن الولايات المتحدة مسؤولة هي أيضا على استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق، وعليها تحمل المسؤولية، "وإن الكيان الصهيوني سيعاقب على جريمته".

وفي رد على تصريحات عبد اللهيان، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، إنه لم يكن لبلاده أي دور في الغارة الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق.

وكان الهجوم الذي أدى إلى تدمير القنصلية الإيرانية في سوريا أسفر عن مقتل 12 شخصًا، من بينهم ضابطان كبيران في فيلق القدس الإيراني، إذ قتل في الغارة سبعة من أعضاء الحرس الثوري الإيراني وأربعة سوريين وعضو في ميليشيا حزب الله.

والتقى أمير عبد اللهيان خلال زيارته بالرئيس السوري بشار الأسد، وقالت وكالة الأنباء الإيرانية إن الجانبين "استعرضا آليات تطوير التعاون الشامل بين طهران ودمشق، مع التركيز على الجانب التجاري، واهم القضايا الاقليمية والدولية".

كما أفادت وسائل إعلام سورية أن وزير الخارجية الإيراني سيفتتح خلال الزيارة مقر القنصلية الجديد في دمشق.