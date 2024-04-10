عشاء فاخر يجمع الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الياباني في واشنطن

بقلم: يورونيوز

تناول الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا مساء يوم الثلاثاء، العشاء في العاصمة واشنطن.

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بدأ كيشيدا زيارته لواشنطن يوم الثلاثاء، حيث تم التركيز على المخاوف المشتركة بشأن النشاط العسكري الصيني الاستفزازي في منطقة المحيط الهادئ، وأتت هذه الزيارة في لحظة نادرة من الخلاف العلني بين البلدين بشأن صفقة استحواذ شركة يابانية على شركة أمريكية شهيرة.

كانت المحطة الأولى لكيشيدا وزوجته مساء الثلاثاء في البيت الأبيض، قبل الزيارة الرسمية التي تبدأ يوم الأربعاء والعشاء الرسمي، حيث يتطلع الرئيس جو بايدن إلى الاحتفال بحليفه الدائم الذي يشكل جزءًا أساسيًا في سياسته تجاه منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

سيكون كيشيدا خامس زعيم عالمي يحضر عشاءً رسميًا مع الرئيس بايدن منذ توليه منصبه في عام 2021.

وتصافح الاثنان، واحتضنت السيدة الأولى جيل بايدن زوجة كيشيدا، يوكو.

والتقط الرباعي صورة، ثم قاموا بجولة سريعة في المكان قبل أن يتوجهوا إلى مطعم BlackSalt الفاخر للمأكولات البحرية في منطقة جورجتاون الراقية لتناول وجبة العشاء.

وأشارت السيدة الأمريكي الأولى جيل بايدن إلى أن "الزيارة تحتفل بالصداقة المزدهرة بين الولايات المتحدة واليابان".

وبحسب مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جايك سوليفان، سيعلن الزعيمان خلال الزيارة عن "مجموعة إجراءات لتعزيز التعاون الأمني وتمكين المزيد من التنسيق والتكامل بين قواتنا".