الحليف الجديد.. وصول 100 عسكري روسي مع نظام دفاع جوي إلى النيجر

بقلم: يورونيوز

وصل مائة مدرب عسكري روسي إلى عاصمة النيجر نيامي، يوم الأربعاء، ومعهم معدات عسكرية ونظام دفاع مضاد للطائرات.

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وقال التلفزيون الرسمي في الدولة الواقعة في منطقة الساحل إن العسكريين الروس سيقومون بتدريب القوات النيجرية.

وحملت طائرة نقل من طراز إليوشن-76 على متنها المعدات العسكرية التي قدمتها روسيا وكذلك القوات التي ستقوم بتدريب جيش النيجر على هذه المعدات.

وجاء في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي للتلفزيون الرسمي أن الإمدادات عبارة عن نظام دفاع مضاد للطائرات.

وقال أحد السكريين الروس الذين وصلوا على متن الطائرة: "نحن هنا من أجل تدريب القوات على استخدام المعدات العسكرية التي جلبناها".

والخطوة تأتي بعد اتفاق أبرم بين المجلس العسكري الحاكم في النيجر وروسيا.

وسحبت فرنسا قواتها من النيجر بعد سيطرة المجلس العسكري على البلاد والذي ألغى بدوره جميع الاتفاقيات العسكرية مع فرنسا والولايات المتحدة وطالب باريس بسحب جنودها من الأراضي النيجرية.