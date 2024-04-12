شاهد: تدفق المياه من صدع بطول أكثر من 18 مترًا في سد ولاية يوتا يعرض السكان إلى الخطر

بقلم: يورونيوز

يواجه نحو 1800 من سكان بلدة تقع على مجرى نهر في شرق ولاية يوتا الأمريكية خطر انهيار سد قريب.

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وتدفقت المياه الجليدية من خلال صدع يبلغ طوله أكثر من 18 مترًا، في الجزء العلوي من سد بحيرة بانغويتش.

ويوضح إيفريت تايلور، وهو مهندس حكومي في ولاية يوتا مختص بسلامة السدود، أن طبقة جليدية موجودة في الخزان اندفعت نحو السد، وتسببت في تشقق الجزء العلوي وميله باتجاه مجرى النهر، مما أدى إلى تدفق المياه عبر الفتحة.

وقام فريق من المختصين بتخفيف الضغط على السد عن طريق قطع الغطاء الجليدي، ما أدى إلى انجراف الجليد وميلان الجزء العلوي من السد إلى الخلف.

وطالبت الولاية السكان الاستعداد للإخلاء على الرغم من استبعادهم الأنهيار الوشيك للسد، لكن الإجراء يعتبر احترازيًا في حال ساءت الظروف.

واكتشف المسؤولون المحليون الصدع في الجزء العلوي من السد خلال عملية تفتيش ليلة الاثنين، وأعلن مسؤولو الولاية ذلك النبأ يوم الثلاثاء. وقد صنفته الولاية على أنه خطر من المستوى الثاني - وهو تصنيف يقع في منتصف المقياس المكون من ثلاثة محاور ويعني أن هناك احتمالًا لانهيار السد.

في حالة حدوث ذلك، ستعمل سلطات إنفاذ القانون على مستوى الولاية والمحلية مع الصليب الأحمر لإخلاء منطقة بانغيتش، التي تقع على بعد حوالي 16 كيلومترًا أسفل مجرى النهر من السد. وتقع مدينة صغيرة أخرى، وهي سيركلفيل، في اتجاه مجرى النهر وتواجه مخاطر أقل للفيضانات.

يتم إطلاق المياه بمعدل 6.5 مترًا مكعبًا في الثانية لسحب الخزان الموجود أسفل الشق. يتم نقل الصخور الكبيرة بالشاحنات ووضعها على الجانب السفلي من السد لدعم الجدار.

تم بناء السد في أواخر القرن التاسع عشر، ولكن الجزء العلوي الذي تصدع أضيف إلى السد في ثلاثينيات وأربعينيات القرن العشرين. وقال تايلور إنه لم تكن هناك مخاوف سابقة بشأن سلامته الهيكلية، وكان الصدع بمثابة مفاجأة.