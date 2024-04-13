بقلم: يورونيوز

شاهد: روسيا تختبر صاروخًا جديدًا عابرًا للقارات

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن موسكو أطلقت يوم الجمعة صاروخًا باليستيًا عابرًا للقارات في ميدان الاختبار كابوستين يار بمنطقة أستراخان.

وأشارت الوزارة، بعد أن نشرت الفيديو، أنه "تم تنفيذ هذا الإطلاق كجزء من اختبارات الدولة لأنظمة الصواريخ المتقدمة وأيضًا للتأكد من استقرار الصواريخ في الخدمة".

وأضافت: "تؤكد النتائج التي تم الحصول عليها الموثوقية العالية للصواريخ الروسية في ضمان الأمن الاستراتيجي للاتحاد الروسي".