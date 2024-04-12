شاهد: سائق غاضب لعدم منحه رخصة.. يحطم مبنى إدارة السلامة العامة في تكساس بشاحنته

بقلم: يورونيوز

صدمت شاحنة نصف مقطورة، عمدًا مكتب إدارة السلامة العامة في تكساس ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 14 آخرين.

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صدم سائق شاحنة نصف مقطورة ذات 18 عجلة، مبنى السلامة العامة، حين تم رفض تجديد رخصة القيادة التجارية الخاصة به، ما أسفر عن مقتل شخص واحد وإصابة 13 آخرين، حسبما ذكرت السلطات يوم الجمعة.

وقال الرقيب جاستن رويز إن السائق، الذي تم تحديد هويته على أنه كلينارد باركر، 42 عامًا، تم سحبه من الشاحنة من قبل السلطات بعد أن صدم مكتب إدارة السلامة العامة في تكساس في بلدة برينهام الريفية خارج هيوستن.

وتقول السلطات إن باركر تم احتجازه لكنها لم تذكر التهم التي سيواجهها.

وقال السيناتور الجمهوري عن الولاية لويس كولخورست في بيان: "هذا العمل الشنيع المتعمد هو تذكير بالعمل الخطير الذي تقوم به وكالات إنفاذ القانون والتراخيص التي تعمل على توفير السلامة والخدمات العامة".

ويظهر مقطع الفيديو الذي تم تصويره جويا الواجهة الأمامية للمقطورة وقد تضررت، وكانت مغطاة بحطام الأبواب الأمامية للمكتب.

ومن بين المصابين، نُقل شخصان جواً إلى مستشفى سي إتش آي سانت جوزيف في بريان، ونُقل شخص واحد إلى مستشفى ميموريال هيرمان في هيوستن، ونُقل ثلاثة أشخاص إلى مستشفى بايلور سكوت آند وايت في برينهام، لكنهم غادروا المستشفى منذ ذلك الحين. وتلقى ثمانية أشخاص العلاج في مكان الحادث.

وقال كولخورست في البيان إنه لم يتعرض أي من موظفي إدارة شرطة تكساس لإصابات خطيرة، وحوصر أحد الموظفين "لفترة من الوقت" في المبنى.

وتعتبر إدارة السلامة العامة في تكساس، واحدة من أكبر عمليات إنفاذ القانون في الولاية. وتضم جنودًا يشكلون جزءًا أساسيًا من عملية أمنية حدودية ضخمة على الحدود الأمريكية المكسيكية بالإضافة إلى حراس تكساس، وهم كبار المحققين الجنائيين في الولاية. لكن الإدارة لديها أيضًا مكاتب في جميع أنحاء الولاية تصدر رخص القيادة.