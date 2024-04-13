بقلم: يورونيوز

شاهد: منازل وحقول غارقة بسبب أسوأ فيضانات تضرب كازاخستان

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ضربت أسوأ فيضانات منذ عقود كازاخستان، مما أجبر البلاد على إعلان حالة الطوارئ في 10 من ولاياتها الـ14.

وقال الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف في 6 أبريل/ نيسان إن البلاد تشهد أسوأ فيضانات منذ 80 عاما، وتم إعلان حالة الطوارئ في 10 ولايات.

وقالت وزارة الطوارئ في البلاد يوم الخميس إنه تم إجلاء أكثر من 98 ألف شخص بسبب الفيضانات.

وقالت الوزارة يوم الثلاثاء إنه منذ أواخر مارس/آذار، يعاني شمال كازاخستان من فيضانات شديدة ناجمة عن ذوبان الثلوج.