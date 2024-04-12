فيضانات كازاخستان تتسبب بنفوق أكثر من 8 آلاف رأس من المواشي

بقلم: يورونيوز

تعهدت الحكومة الكازاخية بتقديم تعويضات للمزارعين المتضررين من هذه الفيضانات، التي قضت على جزء من الثروة الحيوانية في البلاد.

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ضربت فيضانات واسعة مناطق متفرقة في كازاخستان، مما أدى إلى خسائر فادحة في الثروة الحيوانية، حيث أعلنت السلطات الكازاخية، الخميس، عن نفوق أكثر من 8 آلاف رأس من الماشية جراء هذه الفيضانات.

ووفقًا لوزارة الزراعة الكازاخية، فقد غرقت 8100 رأس من الماشية، شملت 6 آلاف رأس من الأغنام والماعز، و 1500 بقرة، و 514 حصانًا، في مختلف أنحاء البلاد.

وتعتبر منطقة أويلسكي من أكثر المناطق تضرراً جراء هذه الفيضانات، حيث غمرت المياه 340 منزلًا، بالإضافة إلى نفوق أعداد كبيرة من الماشية.

وتعهدت الحكومة الكازاخية بتقديم تعويضات للمزارعين المتضررين من هذه الفيضانات.

وحتى الآن، لا تزال آلاف المنازل مغمورة بالمياه في كازاخستان، قد يصل عددها إلى 3500 بيت بينما تم نقل أكثر من 7000 شخص إلى مراكز إيواء مؤقتة في مختلف أنحاء البلاد، وذلك حسب وزارة الطوارئ الكازاخية.