بقلم: يورونيوز

شاهد: حرب بالمياه في شوارع تايلند بمناسبة أحد المهرجانات التقليدية

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اندلعت معارك المياه في جميع أنحاء تايلاند في أول احتفال بهذا التقليد العريق منذ إضافته إلى قائمة اليونسكو العام الماضي.

ويقام مهرجان سونغكران للمياه للاحتفال بالعام الجديد التقليدي في تايلاند، والذي صادف يوم السبت من هذا العام.

وتمت إضافة هذا الحدث إلى قائمة التراث الثقافي غير المادي للإنسانية من قبل وكالة الثقافة التابعة للأمم المتحدة.

وتجمع المحتفلون في أحد شوارع وسط بانكوك للاحتفال قبل يوم واحد من البداية الرسمية للعطلة.