لإجراء محادثات بشأن إنهاء التحالف الدولي.. رئيس الوزراء العراقي يتجه إلى الولايات المتحدة

بقلم: يورونيوز

غادر محمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي بغداد السبت متوجها إلى الولايات المتحدة لإجراء محادثات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في واشنطن حول إنهاء التحالف.

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وتأتي هذه الزيارة في محادثات رسمية حول إنهاء مهمة التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة والذي تم تشكيله لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق.

وقال البيت الأبيض إن اللقاء سيشمل مجموعة من القضايا بما في ذلك الحرب ضد تنظيم داعش والإصلاحات المالية العراقية الجارية لتعزيز التنمية الاقتصادية في العراق.

وقال السوداني في مؤتمر صحفي عقده بالمطار قبل مغادرته إن "هذه الحوارات المهمة تهدف إلى التوصل إلى جدول زمني لإنهاء مهمة التحالف الدولي".

وبدأت الولايات المتحدة والعراق محادثات رسمية في يناير/كانون الثاني حول إنهاء التحالف الذي تم إنشاؤه لمساعدة الحكومة العراقية في محاربة تنظيم داعش، مع بقاء حوالي 2000 جندي أمريكي في العراق بموجب الاتفاق. وقد دعا المسؤولون العراقيون بشكل دوري إلى انسحاب تلك القوات.

وقد حثت الولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة العراق على بذل المزيد من الجهد لمنع الهجمات على القواعد الأمريكية في العراق وسوريا والتي أججت من التوتر في الشرق الأوسط خاصة بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول.