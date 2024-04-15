شارك في صدّ هجوم إيران.. تعرّف على التحالف العسكري الإقليمي الجديد لحماية إسرائيل

بقلم: يورونيوز

نشرت صحف ومواقع إسرائيلية مختلفة عن دور المملكة السعودية ضمن ما أسمته "بالتحالف العسكري الإقليمي" الجديد والذي يهدف لحماية الدولة العبرية ضد التهديد الإيراني.

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ويشمل التحالف وفقا للإعلام الإسرائيلي: الأردن، السعودية والإمارات العربية وإسرائيل والولايات المتحدة إضافة إلى بريطانيا وفرنسا.

وأفاد موقع كان، الإثنين أن الولايات المتحدة قد اتفقت مسبقا مع الأردن والإمارات العربية والسعودية على التعاون باستخدام مجالهم الجوي وتبادل المعلومات الإستخبارتية عن الهجوم الإيراني.

وقال موقع جيروسالم بوست الإثنين: " كانت المناورات العسكرية الدفاعية المشتركة هي المرة الأولى التي تعمل فيها الجيوش الخمسة، بمساعدة المملكة العربية السعودية، معًا كتحالف ناشئ لصد هجوم إيراني ضد إسرائيل."

ووفقا لتقرير كان نقلا عن مسؤول سعودي لم يذكر اسمه: " قامت إيران بافتعال حرب على غزة لتقويض التقدم المحرز نحو تطبيع العلاقات السعودية الإسرائيلية".

وأضافت جيروسالم بوست أن الهجوم الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول على إسرائيل قد أحبط مؤقتا خطط التطبيع الإسرائيلية السعودية ولكنه لم يؤثر على التعاون مع الجيوش العربية المتمركزة في المنطقة بما في ذلك المملكة العربية السعودية، لبناء تحالف عسكري ضد إيران.

وكانت وزارة الخارجية السعودية، قد أعربت عن قلقها بعد هجوم إيران ضد إسرائيل، وخطورة الانعكاسات العسكرية في المنطقة.

وأشارت الوزارة في بيان إلى "ضرورة إطلاع مجلس الأمن بمسؤوليته تجاه حفظ الأمن والسلم الدوليين.. والحيلولة دون تفاقم الأزمة". كما حذرت الخارجية السعودية من "عواقب وخيمة" في حال توسع دائرة التوتر والحرب في المنطقة.