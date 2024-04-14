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فيديو: صاروخ إيراني في طريقه إلى إسرائيل أسقط في أربيل شمال العراق

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بقلم:  يورونيوز
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تداولت وسائل إعلامية عراقية محلية صور إسقاط صواريخ ومسيرات إيرانية في أماكن مختلفة في مدينة أربيل وسط أنباء عن اعتراض القوات الأمريكية صواريخ ومسيرات خلال هجومها صباح الأحد على إسرائيل

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ويظهر الفيديو أهالي القرى المجاورة من شمال أربيل وهم يتفقدون صاروخا ضخما تم تدميره في منطقة سوران بمحافظة أربيل. 

وأكد رئيس بلدية سوران، سقوط جزء من صاروخ إيراني شمالي العراق ليلاً دون وقوع إصابات أو أضرار.

وأطلقت إيران مساء الأحد نحو 300 طائرة مسيرة وصاروخ بالستي على مواقع إسرائيلية تمكن النظام الدفاعي الجوي الإسرائيلي وبمساعدة الحلفاء (القوات العسكرية الأميركية والبريطانية والفرنسية)،من تفادي 99 بالمئة من الصواريخ والطائرات المسيرة وفقا للجيش الإسرائيلي.

ويأتي الهجوم الإيراني ردا على غارة إسرائيلية استهدفت القنصلية الإيرانية في دمشق وأسفرت عن مقتل عدد من الإيرانيين قبل أسبوعين.

المصادر الإضافية • أ ب

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