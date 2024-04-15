مناوشات داخل البرلمان الجورجي بسبب قانون لتنظيم تمويل المنظمات الإعلامية

بقلم: يورونيوز

اندلعت مناوشات حادة داخل البرلمان الجورجي يوم الاثنين، خلال مناقشة مشروع قانون جديد يلزم وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية بالتسجيل كجهات خاضعة للنفوذ الأجنبي إذا تلقت أكثر من 20% من ميزانيتها من جهات خارجية.

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اندلعت مناوشات حادة داخل البرلمان الجورجي يوم الاثنين، خلال مناقشة مشروع قانون جديد يلزم وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية بالتسجيل كجهات خاضعة للنفوذ الأجنبي إذا تلقت أكثر من 20% من ميزانيتها من جهات خارجية.

واحتشد مئات المتظاهرين خارج مبنى البرلمان أثناء مناقشة القانون في اللجنة القضائية.

وخلال المناقشة، تعرض ماموكا مدينارادزي رئيس حزب الحلم الجورجي، للكمة في وجهه من قبل النائب ألكسندر إليساهسيفيلي، متهمًا مدينارادزي بأنه مؤيد لروسيا.

ويواجه القانون انتقادات باعتباره "القانون الروسي" لأنه يشبه القانون الذي تستخدمه موسكو لسحق وسائل الإعلام والمنظمات الإخبارية المعارضة للكرملين.

ويقول خصومه أيضًا، إن تمرير القانون من شأنه أن يعيق هدف جورجيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، الذي منح البلاد وضع المرشح لعضوية التكتل الذي طال انتظاره في العام الماضي.

القانون المقترح يشبه القانون الذي دفع حزب "الحلم الجورجي" الحاكم للانسحاب منه قبل عام بسبب الاحتجاجات الشعبية الكبيرة.

وقبل أيام أعلن حزب "الحلم الجورجي" أن التشريع، الذي واجه انتقادات شديدة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، يهدف إلى إجبار المنظمات غير الحكومية على الكشف عن مصادر تمويلها.

وأشار في بيان إلى أن "المنظمات غير الحكومية متورطة في نشر الأيديولوجية الليبرالية الزائفة وما يسمى بدعاية المثليين وكذلك في الحملات التي تهدف إلى تقويض ثقة الجمهور في الكنيسة الأرثوذكسية الجورجية".