شاهد: إعادة تشغيل مخبز في شمال غزة لأول مرة منذ بداية الحرب وطوابير طويلة من المنتظرين

بقلم: يورونيوز

تمكن مخبز في شمال غزة من استئناف العمل يوم الأحد لإنتاج أرغفة الخبز، للمرة الأولى منذ بداية الحرب على القطاع وبمساعدة من برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.

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ويظهر الفيديو آلاف المصطفين في طوابير طويلة لشراء الخبز في مدينة غزة المدمرة.

وقال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة الإثنين إنه تمكن من إيصال الوقود والدقيق إلى المدينة الواقعة شمال القطاع، مما سمح للمخبز بالعمل مرة أخرى.

وأضاف متحدث باسم برنامج الأغذية أن مساعدات الوقود والدقيق قد تكفي لأربعة أيام.

وقال أحد العمال في المخبز لوكالة أسوشيتد برس: "لقد حضر عدد لا يصدق من الناس للحصول لشراء الخبز. وبفضل الله، سنتمكن من تلبية احتياجات معظمهم".

ووفقا لبيانات الأمم المتحدة يعاني أكثر من 70 بالمئة من الغزيين في شمال غزة من سوء التغذية الحاد بسبب الحصار وشح المساعدات التي تتمكن للدخول إلى شمال القطاع.