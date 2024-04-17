فيديو: مقتل 14 أوكرانيًا في قصف روسي استهدف مبنى سكنيًا في تشيرنيهيف

بقلم: يورونيوز

قصفت القوات الروسية الأربعاء مبنى سكنيًا بثلاثة صواريخ أسفر عن مقتل 14 أوكرانيا وسط مدينة تشيرنيهيف بشمال أوكرانيا.

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وقالت خدمات الطوارئ الأوكرانية إن 61 شخصا على الأقل، بينهم طفلان أصيبوا في الهجوم وتم نقلهم إلى المستشفى.

وتقع تشيرنيهيف على بعد حوالي 150 كيلومترًا شمال العاصمة كييف، ويبلغ عدد سكانها حوالي 250 ألف نسمة.

ووقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء على قانون التعبئة العسكرية المثير للجدل بهدف زيادة عدد الجنود الأوكرانيين.

ومنذ بدء الغزو الروسي في 24 شباط/فبراير 2022، قتل عشرات الآلاف من المدنيين والعسكريين الأوكرانيين. وتقدر السلطات الأوكرانية فقدان نحو 37 ألف مدني وجندي أوكراني.