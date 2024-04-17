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شركة إسرائيلية: هجوم إيران مكنّنا من اختبار صواريخ آرو 3 بنجاح

منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية "القبة الحديدية" تنطلق لاعتراض صواريخ أطلقت من إيران، وسط إسرائيل، الأحد، 14 أبريل/نيسان 2024.
منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية "القبة الحديدية" تنطلق لاعتراض صواريخ أطلقت من إيران، وسط إسرائيل، الأحد، 14 أبريل/نيسان 2024. Copyright Tomer Neuberg/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Copyright Tomer Neuberg/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
بقلم:  يورونيوز
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قالت الشركة المصنعة لصواريخ آرو 3 في إسرائيل إنها تمكنت لأول مرة بنجاح من اختبار نظام الدفاع الجوي بصورايخ آرو 3 في أثناء الهجوم الإيراني على إسرائيل.

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قالت إسرائيل إنها استخدمت نظام الدفاع الصاروخي من طراز Arrow آرو 3، المصمم لاعتراض الصواريخ الباليستية بعيدة المدى، بنجاح فجر الأحد، وذلك خلال الهجوم بالمسيرات والصواريخ الإيراني على إسرائيل. جاء ذلك الأربعاء في تصريحات للشركة التي تصنع هذا النظام الصاروخي.

وفي حديثه إلى وكالة أسوشيتد برس، قال بوعز ليفي، الرئيس التنفيذي لشركة إسرائيل للصناعات الجوية والفضائية المملوكة للدولة، وهي الشركة الرئيسية المصنعة لنظام "آرو"، إن النظام "يعمل منذ عقود"، لكنه استخدم يوم السبت "للمرة الأولى ضد صواريخ باليستية في سيناريو إطلاقها ضمن رشقة"، حيث تم اعتراض القذائف التي تحلق على ارتفاع عالٍ داخل وخارج الغلاف الجوي.

ومن بين حوالي 300 طائرة مسيرة وصاروخ أطلقتها إيران على إسرائيل، يقول الجيش أن 99% منها تم اعتراضها من قبل نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي متعدد الطبقات.

وأضاف ليفي: "لا يوجد إغلاق محكم. لا يوجد نظام يمكن أن يمنحك إغلاقًا محكمًا. ولكننا حققنا 99% من النجاح".

ومن المرجح أن يساهم هذا النجاح في إرضاء ألمانيا، التي وقعت مؤخرًا عقدًا مع إسرائيل والولايات المتحدة لشراء نظام صورايخ آرو 3.

ما يعني أنه يمكن لهذا النظام أن يوفر حماية لجزء كبير من أوروبا من الصواريخ الباليستية بعيدة المدى، في حال تم تشغيله.

المصادر الإضافية • أ ب

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