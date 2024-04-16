وزير الطاقة الإسرائيلي من دبي: أحداث الأسابيع الماضية أثبتت أهمية التعاون بين إسرائيل وجيرانها

بقلم: يورونيوز

وصل وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين إلى دبي، الثلاثاء للمشاركة في المؤتمر السنوي للطاقة المتجددة في الإمارات العربية وفقا لموقع جيروسالم بوست.

اعلان

ومن المتوقع أن يجتمع كوهين مع كبار المسؤولين في دولة الإمارات العربية ووزراء من دول أخرى لتعزيز التعاون في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة.

وقال كوهين: "لقد أثبتت أحداث الأسابيع القليلة الماضية مدى أهمية التعاون بين إسرائيل وجيرانها في الشرق الأوسط..نسعى إلى تعميق العلاقات المشتركة لصالح الاستقرار والازدهار في المنطقة".

ودعت هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" إلى مؤتمر سيعقد 4 جلسات نقاشية حول التنمية المستدامة والطاقة المتجددة والذي سيستمر حتى 18 أبريل/نيسان الجاري.