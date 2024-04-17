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الرئيس الأوكراني يوقع على قانون التعبئة العسكرية المثير للجدل

جنود أوكرانيون خلال جنازة في لفيف، أوكرانيا.
جنود أوكرانيون خلال جنازة في لفيف، أوكرانيا. Copyright Francisco Seco/Copyright 2024 The AP.
Copyright Francisco Seco/Copyright 2024 The AP.
بقلم:  يورونيوز
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وقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء على قانون التعبئة العسكرية المثير للجدل بهدف زيادة عدد الجنود الأوكرانيين.

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وكان البرلمان الأوكراني قد أقر القانون الأسبوع الماضي، ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ خلال شهر. 

ويركز القانون الجديد على عقوبة الفارين من الخدمة العسكرية الإلزامية وتحديث معلومات التجنيد لكن البند الأكثر جدلا يتعلق بعدم تسريح الجنود الذين خدموا لفترة طويلة على الجبهة وحذف البند الذي كان في المسودة الأصلية ويقتضي باستبدال القوات الأوكرانية بعد 36 شهرا من القتال.

وكان زيلينسكي قد عدّل في قانون منفصل سن التعبئة العسكرية من 27 إلى 25 عاما لزيادة عدد القوات الأوكرانية الشهر الماضي.

وتواجه كييف خسائر هائلة ونقص في الموارد البشرية والأسلحة أمام تقدم القوات الروسية منذ أواخر العام الماضي.

المصادر الإضافية • أ ب

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