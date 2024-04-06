ليتوانيا تقرر تسليم أوكرانيا 3000 طائرة بدون طيار مقاتلة و200 مليون يورو إضافية

تسعى ليتوانيا إلى تعزيز دعمها لأوكرانيا من خلال تزويدها بطائرات بدون طيار، وإنفاق 200 مليون يورو على المساعدات العسكرية لكييف والمساعدة في إعادة تأهيل الجنود الأوكرانيين على جبهة القتال.

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تخطط ليتوانيا لتعزيز دعمها لأوكرانيا عبر تسليمها 3000 طائرة بدون طيار، والمساهمة في إعادة تأهيل الجنود الأوكرانيين الذين يكافحون الغزو الروسي، وكذا إنفاق 200 مليون يورو إضافية على المساعدات العسكرية لأوكرانيا بين عامي 2024 و2026.

وأكدت رئيسة الوزراء اللتوانية إنغريدا سيمونيته في مؤتمر صحفي إلى جانب نظيرها الأوكراني دينيس شميهال: "في المستقبل القريب، ستشتري ليتوانيا نحو 3000 طائرة بدون طيار من طراز إف بي في لأوكرانيا بقيمة مليوني يورو"، حسب سيمونيته، ستصل هذه الإمدادات إلى أوكرانيا في وقت لاحق من هذا العام.

وتُستخدم الطائرات بدون طيار على نطاق واسع من قبل الخصمين المتحاربين، سواء على الخطوط الأمامية أو لمهاجمة البنية التحتية الرئيسية داخل أراضي العدو. وستساعد لتوانيا في إنشاء ثلاثة مراكز للياقة البدنية للجنود الأوكرانيين، بمدينة لفيف وفي زيتومير في غرب أوكرانيا، وفي دنيبرو بالوسط الشرقي.

200 مليون يورو إضافية

كما دعت سيمونيته الاتحاد الأوروبي إلى إطلاق مفاوضات انضمام أوكرانيا "في أقرب وقت ممكن"، معتبرة أن "الأمن الكامل لأوكرانيا وأمن الناتو لا يمكن ضمانه إلا من خلال العضوية الكاملة لأوكرانيا في الناتو".

وقدمت ليتوانيا، إحدى دول البلطيق التي يبلغ عدد سكانها 2.8 مليون نسمة، لكييف حتى الآن أكثر من مليار يورو كمساعدات، أكثر من نصفها في المجال العسكري، وتخصص لتوانيا 1.54 في المائة من ناتجها المحلي لمساعدة أوكرانيا، لذلك تعدّ من بين الدول الخمس الأولى بخصوص مساعدة كييف.

أثنى رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال على دعم ليتوانيا، مؤكدا أن نسبة المساعدات التي تقدمها فيلنيوس يمكن مقارنتها بميزانيات الدفاع في دول أخرى. وبزيارته إلى ليتوانيا، يكمل رئيس الوزراء الأوكراني جولته التي شملت دول البلطيق الثلاث، لاتفيا، إستونيا ولتوانيا.