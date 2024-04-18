حزب المحافظين الحاكم يفوز في انتخابات كرواتيا ـ ولكن...

بقلم: Euronews مع AP

فاز الاتحاد الديمقراطي الكرواتي بالانتخابات البرلمانية، يوم الأربعاء، لكنه سيحتاج للبقاء في السلطة إلى دعم من أحزاب قد لا تروق له.

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فاز المحافظون الحاكمون في كرواتيا في انتخابات تنافسية يوم الأربعاء، وفقًا لفرز الأصوات الرسمي.

وهزم الاتحاد الديمقراطي الكرواتي اليميني الحاكم تحالفًا يساريًا وسطيًا بقيادة الرئيس الشعبوي زوران ميلانوفيتش، وحزبه الديمقراطي الاجتماعي (SDP).

ومع ذلك، يحتاج الاتحاد الديمقراطي الكرواتي، الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء أندريه بلينكوفيتش، إلى دعم الجماعات اليمينية المتطرفة للبقاء في السلطة.

ومع فرز أكثر من 90٪ من الأصوات، قالت لجنة الانتخابات بالولاية إن الاتحاد الديمقراطي الكرواتي فاز بـ 60 مقعدًا في البرلمان من أصل 151 مقعدًا. وحصل الحزب الديمقراطي الاجتماعي على 42 مقعدًا.

وجاءت حركة الدولة اليمينية المتطرفة في المركز الثالث بحصولها على 14 مقعدًا.

وقال بلينكوفيتش في خطاب الفوز: "بدءًا من صباح الغد، سنبدأ في تشكيل أغلبية برلمانية جديدة من أجل تشكيل حكومتنا الثالثة. أريد أن أهنئ الأطراف الأخرى التي هُزمت على يد الاتحاد الديمقراطي الكرواتي".

كانت نسبة المشاركة أكثر من 50٪ ، وهي نسبة قياسية، قبل ساعات من إغلاق صناديق الاقتراع.

أجريت الانتخابات في الوقت الذي تعاني فيه كرواتيا، وهي عضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، من أعلى معدل تضخم في منطقة اليورو، ونقص العمالة، والهجرة غير الشرعية وانتشار الفساد.

ويعارض الرئيس زوران ميلانوفيتش من الحزب الديمقراطي الاجتماعي اليساري، الذي خسر في الانتخابات، تقديم المزيد من المساعدات لأوكرانيا، الأمر الذي أثار مخاوف من أن تنضم كرواتيا إلى المزيد من أعضاء الاتحاد الأوروبي الصديقة لموسكو مثل المجر وسلوفاكيا.

ومع ذلك، فإن فوز الاتحاد الديمقراطي الكرواتي يعني أنه من المرجح أن تستمر البلاد في مسارها المؤيد للغرب.

تشكل الاتحاد الديمقراطي الكرواتي منذ أن حصلت كرواتيا على استقلالها من يوغوسلافيا السابقة في عام 1991.

أصبحت الدولة البلقانية عضوًا في الاتحاد الأوروبي عام 2013، وانضمت إلى منطقة اليورو في العام الماضي.