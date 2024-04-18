قبل أيام فقط كانت الأجواء صيفية... والآن عادت الثلوج لتغطي أجزاء واسعة من شرق أوروبا

بقلم: يورونيوز

بالرغم من بلوغ درجات حرارة مرتفعة خلال شهر أبريل/نيسان قبل أيام قليلة، إلاً أن موجة ثلوج عادت وضربت العديد من الدول في شرق أوروبا.

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وتساقطت الثلوج في أجزاء من النمسا منذ أمس الأربعاء، على الرغم من أن الحرارة تجاوزت الـ30 درجة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وفي مقاطعة كارينثيا النمساوية، تساقطت الثلوج بغزارة على الطريق السريع الجنوبي، ما تسبب بوقوع بعض الحوادث. وأصبحت سلاسل الثلج الآن إلزامية على العديد من الطرق السريعة. كما تساقطت الثلوج بغزارة في مدينة كلاغنفورت نهارًا.

وتساقطت الثلوج اليوم على منطقة زاغوريي الكرواتية، حيث غطت أجزاء من بتروفسكو وهوم نا سوتلي وبريغرادا، بطبقة بيضاء. ويأمل السكان في تجنب الصقيع الذي قد يؤدي إلى إتلاف الأشجار المثمرة في موسم قطافها.

رومانيا

وفي رومانيا، وبعد يومين من درجات الحرارة الحارقة، انخفضت درجات الحرارة بنحو 20 درجة مئوية في جميع أنحاء البلاد. ويقول شاب روماني: "يمكنك أن ترى عملياً تغير النظم البيئية، والوضع المناخي للكوكب. حسنًا، يجب أن نعتاد على ذلك."

وتضيف امرأة رومانية: "عندما كنت صغيرة، لم يكن الأمر كذلك. كان هناك خريف وشتاء وربيع وصيف".

وتساقطت الثلوج في أجزاء من منطقة البلقان بعد أسبوع من درجات الحرارة الصيفية شديدة الحرارة.

وغطت الثلوج المناطق الجبلية في البوسنة وصربيا، وكذلك عاصمة البوسنة سراييفو، يوم الأربعاء.

يذكر أن درجات الحرارة وصلت قبل أيام قليلة فقط إلى ما يقرب من 30 درجة مئوية في العاصمة الصربية بلغراد.