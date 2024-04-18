قمة الاتحاد الأوروبي: قادة التكتل يتوعدون طهران بمزيد من العقوبات ويدعون لوقف إطلاق النار في غزة

بقلم: يورونيوز

تعهد قادة الاتحاد الأوروبي بعد القمة التي عقدت الأربعاء بتشديد العقوبات على إيران مع تزايد المخاوف من أن هجوم طهران غير المسبوق على إسرائيل قد يؤجج حرباً أوسع في الشرق الأوسط.

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وفرض الاتحاد الأوروبي في السابق فعلًا عقوبات على الجمهورية الإسلامية، لكن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال إن الإجراءات الجديدة يجب أن تستهدف "أولئك الذين يساعدون في إنتاج الصواريخ والطائرات دون طيار التي استخدمت" في هجوم نهاية الأسبوع.

كما حذر الزعماء من أن الاتحاد الأوروبي "سيتخذ المزيد من الإجراءات التقييدية ضد إيران، لا سيما فيما يتعلق بالطائرات بدون طيار والصواريخ".

كما دعا البيان "إيران ووكلائها إلى وقف جميع الهجمات"، وحث جميع الأطراف على ممارسة "أقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن أي عمل قد يزيد التوترات في المنطقة".

وركزت القمة أيضًا على الحرب في أوكرانيا وسبل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية للكتلة. واستغل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي القمة لتذكير القادة بأن بلاده لا تزال بحاجة ماسة إلى الدعم لصدّ الغزو الروسي.

كما جدد زعماء الاتحاد الأوروبي دعوتهم إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن، فضلًا عن توفير "الوصول الكامل والسريع والآمن للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع للفلسطينيين المحتاجين".