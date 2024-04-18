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شاهد: لقطات نشرها حزب الله توثق لحظة استهدافه بمُسيرة موقعًا عسكريًا إسرائيليًا موقعًا 19 جريحًا

مسيرة إسرائيلية تمكن مقاتلو حزب الله اللبناني من إنزالها. 2023/06/26
مسيرة إسرائيلية تمكن مقاتلو حزب الله اللبناني من إنزالها. 2023/06/26 Copyright Hezbollah Military Media via AP
Copyright Hezbollah Military Media via AP
بقلم:  يورونيوز
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استخدم حزب الله اللبناني طائرة مسيرة انقضاضية وصواريخ موجهة لإصابة الهدف، وكان الحزب قال إنه استهدف موقعا عسكريا على الحدود الجنوبية انتقاماً لمقتل عدد من عناصره من بينهم قيادي، في غارات إسرائيلية في اليوم السابق.

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نشر"حزب الله" اللبناني شريطا مصورا يوثق الهجوم الذي شنه بطائرة مسيرة وصواريخ، استهدفت تجمعا حديثا متخفيا لسرية الاستطلاع في القوات الإسرائيلية، في بلدة عرب العرامشة الحدودية، ما أدى إلى جرح 19 جندياً. 

أما الجيش الإسرائيلي فقال إن طائراته المقاتلة ردت بضرب المناطق التي أطلقت منها القذائف، دون أن يوضح الموقع. وقال أيضاً إن مقاتلاته قصفت مجمعات عسكرية أخرى لحزب الله في الناقورة ويارين في جنوب لبنان.

ويتبادل حزب الله إطلاق النار مع القوات الإسرائيلية بشكل شبه يومي، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر/تشرين الأول.

المصادر الإضافية • أ ب

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