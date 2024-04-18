هل يصوت مجلس الأمن لمنح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة؟

بقلم: يورونيوز

من المقرر أن يصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة هذا الأسبوع على قرار من شأنه أن يعطي الضوء الأخضرلانضمام فلسطين إلى الأمم المتحدة كعضو كامل.

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من المقرر أن يصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة هذا الأسبوع على قرار من شأنه أن يعطي الضوء الأخضر لدولة فلسطينية للانضمام إلى الأمم المتحدة كعضو كامل، وهي خطوة تعارضها الأمم المتحدة.

وكان من المقرر التصويت بعد ظهر غد الجمعة، لكن الدول العربية تضغط من أجل التصويت اليوم الخميس عندما يعقد المجلس اجتماعًا وزاريًا بشأن طلب السلطة الفلسطينية للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وقد قدم الرئيس الفلسطيني محمود عباس الطلب في عام 2011. وفشلت تلك المحاولة آنذاك، لأن الفلسطينيين لم يحصلوا على الحد الأدنى المطلوب من الدعم من تسعة من أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر.

وفي أوائل إبريل/نيسان من هذا العام، لجأ الفلسطينيون إلى الأمم المتحدة مرة أخرى لتحقيق حلمهم في إقامة دولة مستقلة، وأرسلوا رسالة إلى مجلس الأمن حظيت بدعم 140 دولة.

وتعهدت الولايات المتحدة، الحليف الأقرب لإسرائيل، باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد أي قرار يؤيد العضوية الفلسطينية. وأكد نائب السفير الأمريكي روبرت وود على هذا الموقف الثابت الأسبوع الماضي: "مسألة العضوية الكاملة للفلسطينيين هي قرار يجب التفاوض عليه بين إسرائيل والفلسطينيين".

وتقول إسرائيل إن مثل هذه الخطوات هي محاولة للالتفاف على عملية التفاوض. ويهيمن على الحكومة اليمينية الحالية في إسرائيل متشددون يعارضون إقامة دولة فلسطينية.