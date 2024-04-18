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عاجل. الحرب في غزة| قصف مستمر على القطاع وانسحاب من النصيرات وتصعيد على الحدود مع لبنان

فلسطينيون يسيرون وسط الدمار الذي خلفه هجوم جوي وبري الإسرائيلي في خان يونس، جنوب قطاع غزة، الاثنين، 8 أبريل/نيسان 2024.
فلسطينيون يسيرون وسط الدمار الذي خلفه هجوم جوي وبري الإسرائيلي في خان يونس، جنوب قطاع غزة، الاثنين، 8 أبريل/نيسان 2024. Copyright (AP Photo/Fatima Shbair)
Copyright (AP Photo/Fatima Shbair)
بقلم:  يورونيوز
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دخلت الحرب يومها الـ195 مع استمرار القصف الإسرائيلي على مناطق عدة في القطاع، وبالأخص في رفح جنوبي القطاع، بالإضافة إلى مدينة غزة وضواحيها.

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دخلت الحرب يومها الـ195 مع استمرار القف الإسرائيلي على مناطق عدة في القطاع، وبالأخص على المناطق الجنوبية للقطاع في رفح، بالإضافة إلى مدينة غزة وضواحيها.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أمس الأربعاء عن انتهاء العملية العسكرية والاجتياح لمخيم النصيرات وسط القطاع، بعد أن استغرقت أسبوعًا. وقالت وسائل إعلام محلية نقلًا عن طواقم الإسعاف أن جثامين عشرات القتلى انتشلت بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي، إلا أن العديد من القتلى لا زالوا تحت الأنقاض.

أما الجبهة الشمالية على الحدود الإسرائيلية اللبنانية فقد شهدت توترًا متصاعدًا الأربعاء إثر قصف متبادل المدافع والمسيرات بين مقاتلي حزب الله والجيش الإسرائيلي.

وأقر الجيش الإسرائيلي بإصابة 18 شخصًا، بينهم 14 جنديًا، إصابات 6 منهم وُصفت بالخطيرة جدا، وذلك في كمين نصبه حزب الله بمُسيرة ردًا على اغتيال إسرائيل لقائد ميداني في حزب الله بالقرب قرب مدينة صور اللبنانية الثلاثاء.

أحداث اليوم السابق

فيما يلي أبرز الأحداث:

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