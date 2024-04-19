شاهد: الإسرائيليون خائفون من نشوب حرب كبرى في المنطقة

بقلم: يورونيوز

تعيش عائلة سارة رابابورت، الدنماركية الإسرائيلية في خوف من احتمال اندلاع حرب بين إيران وإسرائيل في أي لحظة.

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وتقول رائدة الأعمال التي تعمل برفقة زوجها الإسرائيلي، في مدينة تل أبيب:" نعيش في طابق علوي مما يجعلنا قلقيين عندما يكون هناك تهديد بهجوم صاروخي."

وتتابع رابابورت: "نقوم بالأشياء التي نفعلها عادة. الأشياء التي يمكنك رؤيتها في الخارج تبدو كما هي عادةً، ثم تفكر في التهديد من حين لآخر خاصة إذا كان لديك استراحة بينهما."

وتضيف سارة القول: "الآن علي أن اصطحب أولادي من وإلى المدرسة لا أتركهم يذهبون بأنفسهم."

ولدى العائلة ملجأ يمكنهم الاختباء به عندما يحتاج الأمر.

قالت إيران إنها أسقطت عدة مسيّرات الجمعة، وسمعت أصوات انفجارات في مدينة أصفهان الواقعة وسط الجمهورية الإسلامية.