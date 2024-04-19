وفاة الفنان المصري المعروف صلاح السعدني عن عمر ناهز 81 عاما

بقلم: يورونيوز

توفي الفنان المصري الكبير صلاح السعدني عن عمر ناهز 81 عاما، الجمعة وفقا لوسائل إعلام مصرية.

اعلان

نعى العديد من الفنانين الراحل صلاح السعدني بكلمات مؤثرة عبر صفحاتهم في وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال الممثل محمد صبحي المعروف" انعي الفنان الكبير صلاح السعدني كان خير صديق وخير سند شجعني في بداياتي واصبح من أقرب الناس لي في الوسط الفني".

ونعى الفنان محمد حماقي الراحل عبر صفحته الرسمية على منصة إكس قائلا " خالص العزاء لأسرة الفنان القدير صلاح السعدني.. اللهم ارحمه واغفر له واسكنه فسيح جناتك ".

وقال محمد السقا وهو ممثل مصري معروف: " إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون. البقاء والدوام لله وحده. توفى إلى رحمة الله الفنان القدير و الأب الغالى الأستاذ/ صلاح السعدنى والد اخويا و صديقى احمد السعدنى ربنا يرحمه و يجعله من أهل الجنة.

وقالت منى زكي البقاء لله .. فقدت استاذ كبير من اطيب والذ واحن واكتر خلقا من اساتذتنا .. ومن اكتر الناس اللي اتشرفت بالشغل معاها .. الاستاذ الكبير صلاح السعدني .. خالص عزائي لأحمد وللاسره الكريمة.

وابتعد السعدني عن الساحة الفنية خلال السنوات القليلة الماضية.

ولد صلاح الدين عثمان إبراهيم السعدني عام 1943. مثل في مسلسلات مختلفة مثل (الضحية) و(الرحيل) و (لا تطفئ الشمس) و(القاهرة والناس) وكان أهمها شخصية " العمدة سليمان غانم" في مسلسل " ليالي الحلمية"، واستمر لاحقا في تقديم المسلسلات التي شكلت الجزء الأبرز من رصيده الفني.