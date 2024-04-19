EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

وفاة الفنان المصري المعروف صلاح السعدني عن عمر ناهز 81 عاما

الفنان المصري المعروف صلاح السعدني
الفنان المصري المعروف صلاح السعدني Copyright صفحة التواصل الاجتماعي للفنان
Copyright صفحة التواصل الاجتماعي للفنان
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

توفي الفنان المصري الكبير صلاح السعدني عن عمر ناهز 81 عاما، الجمعة وفقا لوسائل إعلام مصرية.

اعلان

نعى العديد من الفنانين الراحل صلاح السعدني بكلمات مؤثرة عبر صفحاتهم في وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال الممثل محمد صبحي المعروف" انعي الفنان الكبير صلاح السعدني كان خير صديق وخير سند شجعني في بداياتي واصبح من أقرب الناس لي في الوسط الفني".

ونعى الفنان محمد حماقي الراحل عبر صفحته الرسمية على منصة إكس قائلا " خالص العزاء لأسرة الفنان القدير صلاح السعدني.. اللهم ارحمه واغفر له واسكنه فسيح جناتك ".

وقال محمد السقا وهو ممثل مصري معروف: " إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون. البقاء والدوام لله وحده. توفى إلى رحمة الله الفنان القدير و الأب الغالى الأستاذ/ صلاح السعدنى والد اخويا و صديقى احمد السعدنى ربنا يرحمه و يجعله من أهل الجنة. 

وقالت منى زكي البقاء لله .. فقدت استاذ كبير من اطيب والذ واحن واكتر خلقا من اساتذتنا .. ومن اكتر الناس اللي اتشرفت بالشغل معاها .. الاستاذ الكبير صلاح السعدني .. خالص عزائي لأحمد وللاسره الكريمة.

وابتعد السعدني عن الساحة الفنية خلال السنوات القليلة الماضية.

ولد صلاح الدين عثمان إبراهيم السعدني عام 1943. مثل في مسلسلات مختلفة مثل (الضحية) و(الرحيل) و (لا تطفئ الشمس) و(القاهرة والناس) وكان أهمها شخصية " العمدة سليمان غانم"  في مسلسل " ليالي الحلمية"، واستمر لاحقا في تقديم المسلسلات التي شكلت الجزء الأبرز من رصيده الفني.

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

مخطوطة مصرية للبيع في مزاد علني.. أقدم نسخة من الكتاب المقدس بـ3 ملايين دولار

في جلسة تخللتها هتافات المديح للسيسي.. الرئيس المصري يؤدي اليمين الدستورية لولاية ثالثة

بوليتيكو: مصر طلبت تمويلاً ومساعدات عسكرية من أمريكا استعداداً لاجتياح إسرائيلي لرفح

الشرق الأوسط القاهرة وفاة الفنون المسرحية مصر