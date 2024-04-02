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في جلسة تخللتها هتافات المديح للسيسي ... الرئيس المصري يؤدي اليمين الدستورية لولاية ثالثة

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يؤدي اليمين لولاية ثالثة- 2 نيسان 2024
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يؤدي اليمين لولاية ثالثة- 2 نيسان 2024 Copyright AP
بقلم:  يورونيوز
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أدى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي،الثلاثاء، اليمين الدستورية لولاية ثالثة مدتها ست سنوات، بعد إعادة انتخابه في كانون الأول/ ديسمبر، دون أن يواجه فيها أي منافس فعلي.

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وجرت مراسم الجلسة أمام أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والحكومة بكامل وزرائها، في القاعة الرئيسية لمقر البرلمان الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة،على بعد نحو خمسين كيلومترًا شرق القاهرة.

وحصل السيسي على 89.6% من الأصوات في انتخابات كانون الأول/ ديسمبر، وحسب الأرقام الرسمية، بلغت نسبة المشاركة 66.8%، أي أكثر من 67 مليون ناخب مسجل، ونافسه فيها ضد ثلاثة مرشحين مغمورين وبالكاد ظهروا في حملات انتخابية.

وانتخب السيسي رئيساً للبلاد لأول مرة في منتصف عام 2014، ثم أعيد انتخابه في عام 2018. وبعد مرور عام، أضافت التعديلات الدستورية التي تم إقرارها في استفتاء، عامين إثنين إلى فترة ولاية السيسي الثانية، وسمحت له بالترشح لولاية ثالثة مدتها ست سنوات.

المصادر الإضافية • أ ب

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