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مهندسة متفوقة في الطب في كاليفورنيا داعمة للفلسطينيين تحظى بتأييد زملائها إثر منع خطاب تخرجها

متظاهرون في أوكلاند في كاليفورنيا يطالبون بوقف إطلاق النار في غزة. 2024/04/15
متظاهرون في أوكلاند في كاليفورنيا يطالبون بوقف إطلاق النار في غزة. 2024/04/15 Copyright Jose Carlos Fajardo/BAY AREA NEWS GROUP 2024
Copyright Jose Carlos Fajardo/BAY AREA NEWS GROUP 2024
بقلم:  يورونيوز
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تجمع مئات الطلبة خلال وقفة احتجاجية أمس الخميس في حرم جامعة جنوب كاليفورنيا، دعماً للطالبة المتفوقة أسنا تبسم وفق تلفزيون "كي أي بي سي" في لوس أنجلوس.

فقد ألغى عميد الجامعة أندرو غوزمان خطاب التخرج، الذي كانت ستلقيه تبسم التي أعربت عن دعمها للفلسطينيين، وبررت الجامعة قرارها بأنه اتخذ تحسبا للمخاطر الأمنية، التي قد يتعرض لها الحدث الذي يستقطب 65 ألف شخص إلى الحرم الجامعي.

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وتخرجت أسنا تبسم في تخصص في الهندسة الطبية الحيوية وتخصص فرعي في مقاومة الإبادة الجماعية، وقالت إن جامعتها تخلت عنها بعد أن تعرضت للكراهية والعنصرية من جانب الأصوات المعادية للمسلمين والفلسطينيين.

المصادر الإضافية • أ ب

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