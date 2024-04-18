صاروخ إسرائيلي يقتل عائلة فلسطينية من ثمانية أفراد وهم نيام نصفهم من الأطفال في رفح

بقلم: يورونيوز

أصابت الغارة الإسرائيلية غرفة كان يعيش فيها أفراد عائلة فلسطينية نازحة في منطقة زراعية شرق رفح، وأظهر شريط مصور الحفرة التي أحدثتها الضربة الصاروخية القوية التي اهتزت لها المنطقة، وهي بقطر وعمق كبيرين جدا، وقد مزق الصاروخ أجسام الضحايا إلى أشلاء.

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تجمّع مشيعون فلسطينيون يوم الخميس حول جثامين ثمانية أشخاص من عائلة عياد، قُتلوا خلال غارة جوية إسرائيلية ليل الأربعاء في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

جميع القتلى من عائلة واحدة بينهم أربعة أطفال وثلاث نساء، وكانت العائلة نزحت منذ نحو ثلاثة أشهر من شمال القطاع، اعتقادا منها أن المنطقة آمنة بحسب ما أشارت من قبل القوات الإسرائيلية، وقد تم نقل الجثث في وقت لاحق إلى مستشفى النجار.

وأسفر القصف الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من ستة أشهر على الفلسطينيين في غزة حتى الآن، عن مقتل 33,843 فلسطينيًا وإصابة 76,575 آخرين، وفقًا لأحدث الأرقام الصادرة عن وزارة الصحة في غزة.