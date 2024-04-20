بقلم: يورونيوز

عدد من أهالي القطاع يصطفون للحصول على الخبز من مخبز أعيد افتتاحه في مدينة غزة

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نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" لقطات مصورة يوم الجمعة، تظهر الفلسطينيين وهم يصطفون في طوابير طويلة للحصول على الخبز، في مخبز أعيد افتتاحه مؤخرًا في مدينة غزة. ووفقًا لـ"وفا"، وكان المخبز قد أُجبر على إغلاق أبوابه قبل عدة أشهر، بسبب نقص الدقيق والطاقة وسط القصف الإسرائيلي المستمر في قطاع غزة. ويعاني الأهالي من سوء التغذية ونقص مواد الغذاء الذي أدى إلى وفيات بسبب الجوع، مثل ما جرى في مستشفى كمال عدوان في شمال القطاع، حيث أعلن عن عديد وفيات الأطفال بسبب الجوع.