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بمناسبة اليوم العالمي للإبليات.. إقامة موكب للجِمال في فرنسا

تجمع للإبليات في فرنسا
تجمع للإبليات في فرنسا Copyright AP Photo
Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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بمناسبة اليوم العالمي للإبليات.. إقامة موكب للجِمال في فرنسا

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أقيم موكب للإبل خارج قصر شاتو دي فينسين في فرنسا يوم السبت.

وحددت الأمم المتحدة عام 2024 باعتباره العام الدولي للإبليات، وهو مصطلح واسع يغطي العديد من الأنواع من الإبل إلى الألبكة واللاما والجمال.

وكان من المقرر أن يقام موكب الإبل خارج مبنى اليونسكو في باريس، ولكن ورد أن منظمات حماية حقوق الحيوان اعترضت على الحدث ولذلك منعت الشرطة العرض.

وتم نقل الحدث بعد ذلك إلى فينسين والغابة المجاورة لها يوم السبت، مما أسعد العائلات والمتفرجين الذين حضروا لإلقاء نظرة فاحصة على حيوانات الصحراء.

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