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حرب غزة: قصف عنيف يطال رفح ونتنياهو يصف عقوبات واشنطن المفترضة على عناصر في الجيش بـ"قمة السخافة"

فلسطينيون يبحثون عن ناجين بعد الغارة الجوية الإسرائيلية على مخيم النصيرات للاجئين بقطاع غزة، الثلاثاء 31 أكتوبر 2023.
فلسطينيون يبحثون عن ناجين بعد الغارة الجوية الإسرائيلية على مخيم النصيرات للاجئين بقطاع غزة، الثلاثاء 31 أكتوبر 2023. Copyright Doaa AlBaz/Copyright 2023 .
Copyright Doaa AlBaz/Copyright 2023 .
بقلم:  يورونيوز
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مع دخول الحرب على قطاع غزة يومها الـ198، يواصل الجيش الإسرائيلي حربه الدامية على القطاع المنكوب موقعا عشرات القتلى والجرحى.

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واستهدفت القوات الإسرائيلية في الساعات الماضية دير البلح ومخيم النصيرات ومدينة غزة، وطالت غاراتها منزلا سكنيا في شارع جورج شرق مدينة رفح، مخلفة 5 قتلى بينهم 4 أطفال.

وقال الدفاع المدني بغزة، مساء السبت، إنه انتشل جثث 50 قتيلا فلسطينيا كانت القوات الإسرائيلية قد دفنتهم بشكل جماعي داخل مجمع ناصر الطبي في خان يونس.

واستنكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التقارير التي تحدثت عن عقوبات أمريكية ضد ضد وحدة "نيتسح يهودا" التابعة للجيش، قائلا إنه "لا يجوز فرض عقوبات على الجيش الإسرائيلي، وهذه هي قمة السخافة والتدني الأخلاقي"، وفقا لما صحيفة "إسرائيل اليوم". 

هذا ودخلت المواجهات في مخيم نور شمس في الضفة الغربية المحتلة يومها الرابع. 

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