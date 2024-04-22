EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

شاهد: ثلاثة حرجى في حادثة دهس في القدس ووسائل التواصل تتناقل لقطات تظهر العملية

أفراد من الشرطة الإسرائيلية في مكان حادث الدهس الذي أسفر عن إصابة ثلاثة في القدس، الاثنين، 22 أبريل/نيسان 2024.
أفراد من الشرطة الإسرائيلية في مكان حادث الدهس الذي أسفر عن إصابة ثلاثة في القدس، الاثنين، 22 أبريل/نيسان 2024. Copyright Ohad Zwigenberg/Copyright 2024 The AP All rights reserved
Copyright Ohad Zwigenberg/Copyright 2024 The AP All rights reserved
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، صباح اليوم الإثنين، إصابة 3 أشخاص في عملية دهس بالقدس، لكنها أضافت أن الإصابات كانت طفيفة.

اعلان

ونقل موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإخباري العربي عن السلطات الإسرائيلية قولها إن ثلاثة أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة في هجوم وصفته بالـ"إرهابي" بالدهس في موقعين منفصلين في القدس صباح يوم الإثنين. وحسب الموقع فقد تم القبض على المنفذين المزعومين بعد مطاردة قصيرة.

الشرطة الإسرائيلية تعتقل شخصًا يشتبه في أنه أحد المهاجميْن المشتبه بهما في تنفيذ عملية دهس أدت إلى إصابة ثلاثة أشخاص في القدس، الاثنين، 22 أبريل/نيسان 2024.
الشرطة الإسرائيلية تعتقل شخصًا يشتبه في أنه أحد المهاجميْن المشتبه بهما في تنفيذ عملية دهس أدت إلى إصابة ثلاثة أشخاص في القدس، الاثنين، 22 أبريل/نيسان 2024.AP

وأظهرت صور كاميرات المراقبة سيارة بيضاء تصدم مجموعة من الرجال الذين يلبسون ملابس اليهود المتدينين. وبعد الدهس خرج رجلان مسلحان من السيارة وحاولا إطلاق النار، لكن، وحسب ما قالته الشرطة الإسرائيلية، فإن الأسلحة المصنوعة يدويا لم تعمل في تلك اللحظة.

وقالت خدمة إسعاف نجمة داوود الحمراء إنها عالجت شخصين صدمتهما نفس السيارة، الأول في شارع تخيليت مردخاي وشارع ييرمياهو القريب في حي روميما. وهما في حالة جيدة، حسب.

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

استطلاع للرأي: أكثر من ثلثيْ الإسرائيليين لا يُصدقون وعود نتنياهو حول "اقتراب النصر" في غزة

مظاهرات في اسطنبول ومدريد تطالب بوقف إطلاق النار في غزة ووقف مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل

فيضانات روسيا: عمليات إجلاء واسعة وتعزيز للسدود في المدن المتضررة بشدة

شرطة إسرائيل يهود القدس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني هجوم