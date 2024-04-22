شاهد: ثلاثة حرجى في حادثة دهس في القدس ووسائل التواصل تتناقل لقطات تظهر العملية

بقلم: يورونيوز

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، صباح اليوم الإثنين، إصابة 3 أشخاص في عملية دهس بالقدس، لكنها أضافت أن الإصابات كانت طفيفة.

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ونقل موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإخباري العربي عن السلطات الإسرائيلية قولها إن ثلاثة أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة في هجوم وصفته بالـ"إرهابي" بالدهس في موقعين منفصلين في القدس صباح يوم الإثنين. وحسب الموقع فقد تم القبض على المنفذين المزعومين بعد مطاردة قصيرة.

الشرطة الإسرائيلية تعتقل شخصًا يشتبه في أنه أحد المهاجميْن المشتبه بهما في تنفيذ عملية دهس أدت إلى إصابة ثلاثة أشخاص في القدس، الاثنين، 22 أبريل/نيسان 2024. AP

وأظهرت صور كاميرات المراقبة سيارة بيضاء تصدم مجموعة من الرجال الذين يلبسون ملابس اليهود المتدينين. وبعد الدهس خرج رجلان مسلحان من السيارة وحاولا إطلاق النار، لكن، وحسب ما قالته الشرطة الإسرائيلية، فإن الأسلحة المصنوعة يدويا لم تعمل في تلك اللحظة.

وقالت خدمة إسعاف نجمة داوود الحمراء إنها عالجت شخصين صدمتهما نفس السيارة، الأول في شارع تخيليت مردخاي وشارع ييرمياهو القريب في حي روميما. وهما في حالة جيدة، حسب.