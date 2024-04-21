فيضانات روسيا: عمليات إجلاء واسعة وتعزيز للسدود في المدن المتضررة بشدة

بقلم: يورونيوز

فيضانات روسيا: عمليات إجلاء واسعة وتعزيز للسدود في المدن الروسية المتضررة بشدة

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تواصل وزارة الطوارئ الروسية جهودها في المناطق المتضررة من الفيضانات، حيث تعمل على تصريف المياه وإيواء النازحين وتقديم المساعدات الإنسانية.

ونجحت فرق الإنقاذ في إزالة المياه عن أكثر من 1100 مبنى سكني و 1200 قطعة أرض منزلية.

ومع ذلك، لا تزال 12,845 مبنى سكنياً و 20,376 قطعة أرض منزلية تحت وطأة الفيضانات.

وبسبب الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمنازل والبنية التحتية، تم إجلاء ما مجموعه 17,443 شخصًا إلى أماكن آمنة.

وفي أورسك، تم استخدام محطة متكاملة لتنقية وتصفية المياه من نهر إلشانكا، مما ساهم في توفير مياه شرب آمنة للسكان.

وتواصل فرق الطوارئ في منطقة تيومين جهودها لضمان سلامة السكان المتضررين، حيث تم إجلاء أكثر من 3000 شخص من المناطق المتضررة.

وتم إيواء 418 شخصًا منهم في مراكز إيواء مؤقتة مجهزة بكل ما يلزم لتوفير الراحة والأمان.

وتعمل الوزارة على تعزيز السدود في قريتي كازانسكوي وأونييفو كإجراء احتياطي لحماية القرى من الفيضانات المحتملة.

وفي منطقة كورغان بلغ منسوب المياه في نهر توبول 1004 سم. وتم إجلاء 15052 شخصًا، من بينهم 2258 طفلاً.