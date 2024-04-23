EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

نيويورك: الممثل الأمريكي أليك بالدوين يضرب الهاتف من يد ناشطة كانت تلاحقه ليقول "فلسطين حرة"

الممثل الأمريكي أليك بلدوين في مقهى بمدينة نيويورك الأمريكية
الممثل الأمريكي أليك بلدوين في مقهى بمدينة نيويورك الأمريكية Copyright X/ Crackhead Barney & Friends @CHBAF
Copyright X/ Crackhead Barney & Friends @CHBAF
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

أثارت الحادثة ضجة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يظهر الممثل أليك بالدوين وهو يضرب الهاتف من يد امرأة كانت تلحّ عليه أن يقول عبارة "فللسطين حرة"، وذلك على خلفية الاحتجاجات ضد الحرب الإسرائيلية على غزة.

اعلان

انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل واسع في الأيام القليلة الماضية، يُظهر الممثل الأمريكي الشهير أليك بالدوين وهو يسدد ضربة لهاتف تحمله ناشطة كانت تتبع الممثل وتطلب منه أن يقول "فلسطين حرة".

ويظهر بالدوين البلاغ من العمر 66 عامًا واقفًا في أحد المقاهي في نيويورك، ثم تقترب منه ناشطة مؤيدة للفلسطينيين، وتطلب منه بإصرار أن يقول "فلسطين حرة، وتبًا لإسرائيل".

وقد تمت مشاركة الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل حساب لناشطين اسمه "كراكهيد بارني آند فريندز".

في المقطع، يظهر الممثل غاضبًا، ويطلب من موظف المقهى الاتصال بالشرطة. ثم يحث الامرأة التي لحقت به على المغادرة، ممسكًا بباب المقهى ومشيرًا لها بالخروج. وفي نهاية المقطع يضرب بالدوين الهاتف من يد المحتجة.

وأثناء ملاحقته، يُسمع صوت المحتجة وهي تقول: "لماذا قتلت تلك السيدة؟ لقد قتلت تلك السيدة ولم تُسجن"، في إشارة إلى حادثة إطلاق النار المميت على المصورة هالينا هاتشينز في موقع تصوير فيلم "رست".

وقُتلت هاتشينز، 42 عامًا، بعد أن أطلق الممثل أليك بالدوين النار من مسدس أثناء بروفة لفيلم ويسترن في نيو مكسيكو.

وحُكم منتصف نيسان / أبريل الجاري على هانا غوتيريز ريد، مسؤولة الأسلحة في فيلم "رست" التي حمّلت مسدسًا للممثل بالدوين قبل أن يطلق الأخير النار ويقتل المصورة، بالسجن لمدة 18 شهرًا.

ومن المقرر أن تبدأ محاكمة بالدوين الجنائية بتهمة إطلاق النار في 10 تموز / يوليو، بعد أن اتهمته هيئة محلفين كبرى بالقتل غير العمد في كانون الثاني/ يناير الماضي.

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

شاهد: السامريون يحتفلون بعيد الفصح ويذبحون الأضاحي في نابلس

بسبب محتوى منصة "إكس".. رئيس وزراء أستراليا لإيلون ماسك: ملياردير متعجرف

إجلاء سكان وإخلاء عدد من الشوارع.. المياه تغطي عددًا من المنازل في مدينة صينية

احتجاجات الولايات المتحدة الأمريكية غزة أليك بالدوين هوليوود، كاليفورنيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني