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بعد مناورة عسكرية.. كوريا الشمالية تنشر صورًا لزعيمها بالقرب من راجمات الصواريخ

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون Copyright ���N�ʐM��/KCNA via KNS
Copyright ���N�ʐM��/KCNA via KNS
بقلم:  يورونيوز
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شاهد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون تدريبا على إطلاق الصواريخ، والذي تقول وسائل الإعلام الرسمية إنه يهدف إلى محاكاة "هجوم نووي مضاد".

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وسلط تقرير وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الضوء على مخاوف بيونغ يانغ بشأن التدريبات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، وقال إن التدريب الصاروخي الذي شاهده كيم "هو إشارة تحذير واضحة للأعداء".

ووصف التقرير الصواريخ بأنها "كبيرة جدًا"، وأضاف أنها أصابت هدفا "في نطاق 352 كيلومترا".

وأظهرت الصور الثابتة التي نشرتها وكالة الأنباء المركزية الكورية في وقت مبكر، كيم وهو يسير في حقل مع قاذفات الصواريخ، ويشاهد إطلاق النار من نقطة مراقبة.

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