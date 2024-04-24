وزير الخارجية الأيرلندي يصل الأردن ويؤكد أن "الاعتراف بفلسطين نقطة أساسية لإنهاء الحرب"

بقلم: يورونيوز

استقبل وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي نظيره الأيرلندي مايكل مارتن في عمان اليوم الأربعاء.

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وصف وزيرا الخارجية الاعتراف بفلسطين بأنه نقطة أساسية لإنهاء الحرب القائمة في غزة.

وقال وزير الخارجية الأردني خلال المؤتمر الصحفي المشترك: "إن العالم كله يعرف أن البديل لحل الدولتين هو واقع الفصل العنصري".

وأضاف، "هذه حقيقة قبيحة. وهذه حقيقة لن تؤدي إلا إلى المزيد من الصراع."

وانتقد مارتن ما وصفه بالحواجز "غير المقبولة أخلاقيا" التي تمنع وصول المساعدات الإنسانية الكافية إلى الفلسطينيين اليائسين في غزة.

وقال: "إنه أمر يستحق الشجب، معدات المستشفيات الأساسية لا تصل إلى غزة، الغذاء الأساسي لا يصل إلى غزة... الأمر لا يتعلق فقط بالدقيق، بل كذلك المياه والوقود والمولدات الكهربائية".

وأكد مارتن على أن "تتضافر كل هذه الأمور لجعل المساعدات ذات معنى".

وحذر خبراء دوليون من مجاعة وشيكة في شمال غزة وقالوا إن نصف سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة قد يدفعون إلى حافة المجاعة إذا اشتدت الحرب في القطاع.

كما رحب مارتن والصفدي بقرار ألمانيا أن تحذو حذو عدة دول أخرى، في استئناف التعاون مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة الفلسطينيين في غزة بعد نشر مراجعة مستقلة لحيادها.